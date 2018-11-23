كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - ناهد السباعي: "بستنى الناس تتريق على فستانى كل مهرجان-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت الفنانة ناهد السباعي، :"لو حد ما اتريقش على فستاني باقول كان وحش ولا إيه، ما حدش خده باله".

وأضافت السباعي، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنها اعتادت على السخرية من الفساتين التي ترتديها في المهرجانات الفنية،

وأكدت أنها أخذت رأي والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في مشاركتها في فيلم "جريمة الإيموبيليا" للكاتب والمخرج خالد الحجر، لافتة إلى عدم ثقتها في أنها ممثلة جيدة وسعيها الدائم للتعلُّم، لافتة أن والدتها ناهد فريد شوقي هي مَن أقنعتها بالمشاركة في فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وكذلك الجزء الثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب"، وفيلم "حرام الجسد".