كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - رسمياً - إقالة باتريس كارتيرون من تدريب الأهلي

باتريس كارتيرون

أعلن النادي الأهلي إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من مهمة المدير الفني للفريق، وتعيين محمد يوسف المدرب العام في منصب المدير الفني بشكل مؤقت. كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول"

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