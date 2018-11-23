كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - عمارة غريبة في وسط البلد بها 375 شقة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

أكد الفنان هاني عادل، أنه كان من سكان منطقة وسط البلد، وسمع عن عمارة "الإيموبيليا" قبل عمل فيلم" جريمة الإيموبيليا"،ولكنه لم يدخل تلك العمارة نهائيا إلا عندما بدأ في تصوير الفيلم، لافتا أن مبنى الإيموبيليا عبارة عن عمارتين في وجه بعضهما يتوسطهما ميدان، وهو مبنى كبير جدا وعدد سكانه كبير جدا، حيث يحتوي المبنى على 375 شقة و16 أسانسير.

وأضاف "عادل"، خلال لقائه برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هذا المبنى كان بيت السفير الفرنساوى قبل أن تصبح عمارة الإيموبيليا.