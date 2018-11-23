الامارات | زغرب.. مدينة الهندسة المعمارية المدهشة

شكرا لقرائتكم خبر عن زغرب.. مدينة الهندسة المعمارية المدهشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقع كرواتيا في الجنوب الشرقي لقارة أوروبا، وتطل على البحر الأبيض المتوسط. وتشترك جمهورية كرواتيا في حدودها مع المجر وصربيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا وجمهورية الجبل الأسود، وتعتبر زغرب العاصمة الإدارية لكرواتيا وأكبر مدنها، ويتنوع مناخ البلاد بين المناخ القاري والمتوسطي، وتعتبر السياحة في كرواتيا مصدراً مهماً للاقتصاد الكرواتي، حيث تحتل كرواتيا المرتبة الثامنة عشرة ضمن الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم.

تعد زغرب كرواتيا حلقة الوصل ما بين أوروبا الوسطى والبحر الأدرياتيكي، وتمتد المدينة على مساحة تقدر بنحو 641 كيلومتراً، وهي من المدن السياحية الجميلة التي تستحق الزيارة، حيث ستجد فيها مجموعة ساحرة من المناظر الطبيعية الخضراء، بالإضافة إلى الأبنية البارزة ذات الهندسة المعمارية المدهشة، وجمال المدينة الساحر جعل منها واحدة من المدن السياحية المهمة.

وتقلع «فلاي دبي» الى مدينة زغرب في رحلة يومية انطلاقاً من دبي. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل الى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل الى 296 طائرة. وتغطي شبكة فلاي دبي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة الى شبه القارة الهندية.

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