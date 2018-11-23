الامارات | 3 ورش عمل.. الصورة من الجيد إلى الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ورش عمل.. الصورة من الجيد إلى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصور البريطاني ديفيد نيوتن. من المصدر

شهد اليوم الأول من المعرض ثلاث ورش عمل تناولت مبادئ التصوير باستخدام الإعدادات التلقائية، ثم الانتقال إلى الإعدادات اليدوية، لتعزيز الإطارات والتقنيات اللازمة للانتقال من الصور الجيدة إلى الممتازة، تحت إشراف المصور البريطاني العالمي ديفيد نيوتن.

وتناولت الورشة الأولى عدم الاعتماد على الإعدادات التلقائية المتطورة التي تتميز بها الكاميرات الحديثة، والتي تساعد المصورين على التقاط صور بسرعة فائقة، لن يتوافر لهم الوقت الكافي لالتقاطها لو قرروا ضبط الإعدادات بأنفسهم يدوياً.

وقال نيوتن: «تهدف هذه الورشة إلى تعلم كيفية استخدام أجهزة ومعدات التصوير بشكل فعال، وتوظيفها بالطريقة المثلى».

وتناولت الورشة الثانية مفهوم الفن بوصفه العامل الجمالي الأسمى، والقاعدة التي يرتكز عليها تشكيل الصورة، وكيف يمكن كسر هذه القاعدة. «من جيد إلى رائع».. كان عنوان الورشة الثالثة التي خصصت للمصورين من المستوى المتوسط، واستهدفت الطلاب الذين يتقنون أساسيات التصوير.