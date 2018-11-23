الامارات | تجربة المأكولات الملكية

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة المأكولات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مطعم المأكولات الفاخر «موغال إي أزام»، مرة أخرى، إلى «بوليوود باركس دبي» بحلة متجددة، ومع قائمة طعام جديدة ستأخذ رواده في رحلة ملكية رفيعة المستوى حول بلاد الهند الساحرة، مع أطباق التيكا الشهية من الشمال، والمأكولات الساحلية المتميزة المستوحاة من الجنوب، وأطباق البرياني المفعمة بالنكهات الغنية من منطقة ديكان.

ستأخذ تجربة تناول المأكولات الجديدة بالكامل في مطعم «موغال إي أزام» الضيوف في رحلة مفعمة بالفخامة والأصالة والابتكار حول الهند، مع قائمة الطعام المستوحاة من مختلف المناطق، والتي تمّت فيها مراعاة اتباع تقنيات الطهي الأصيلة، مثل «دوم» و«مارتابان»، التي عززت من نكهات وهوية كل طبق.

ويتربع على عرش هذه الأطباق الملكية في مطعم «موغال إي أزام» الشيف سوريش كومار، الذي يتمتع بخبرة طويلة في عالم الطهي حول العالم تتجاوز الـ10 سنوات، حيث قام إلى جانب فريق الطهاة بإعادة تصوّر قائمة الطعام بحيث تضم العديد من الروائع الجديدة، علاوة على تعزيز مذاقات الأطباق الموجودة أصلاً. يعتبر هذا المطعم مثالياً للاستمتاع بتناول وجبة فاخرة تناسب الملوك والملكات، بعد يوم حافل بالتجارب الشيّقة في «بوليوود باركس دبي»، وما يقدمه من ألعاب ترفيهية استثنائية ومعالم جذب فريدة.