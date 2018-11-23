الامارات | «أنقذوا الملح».. توثيق لاستنزاف الثروات الطبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنقذوا الملح».. توثيق لاستنزاف الثروات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كيث بير. من المصدر

تجوّل بكاميرته في سهل بونفيل الملحي بأميركا، الذي يواجه خطر الاستنزاف بعد عقود من التعدين، والتقط المئات من الصور، واستعان بمخترعي المركبات ذات السرعات الفائقة في حملته التي أطلقها من أجل إنقاذ السهل الملحي، لتصبح تلك الصور بشخوصها وتفاصيلها شاهداً حياً على الخطر الذي يهدد تلك المنطقة.

هذا ما استعرضه المصور كيث بير في جلسة «أنقذوا الملح»، التي جاءت ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر2018»

وكشف بير في جلسته عن الخسائر الفادحة التي ألحقها قطاع التعدين بهذا السهل، حيث تقلصت مساحته من 100 ألف إلى 30 ألف فدان، الأمر الذي أفضى إلى الإعلان رسمياً بأن المنطقة تعاني تهديداً بيئياً جدياً، وتحتاج إلى الدعم للحيلولة دون ضياعها.