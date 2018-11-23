احذر وضع هذه الأطعمة داخل "الميكروويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

يمكن للميكروويف إعادة تسخين مجموعة لا نهائية من الأطعمة، إلا أن الخبراء ينصحون بتجنب تسخين بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات فيه، لتفادي الإصابة بالتسمم الغذائي، أو الحصول على وجبة بنكهة غير مرضية.

وهذه قائمة بالأطعمة التي يجب تجنب تسخينها في الميكروويف، وفق ما نشره موقع "إم إس إن".

１-الأرز

يحتوي الأرز على "بسيليوس سيوس" وهي نوع من البكتريا التي تسبب التسمم الغذائي، ويمكن لهذه البكتريا أن تبقى حية حتى بعد طهي الأرز، ويمكنها التكاثر والنمو إن وضعت في درجة حرارة تعادل درجة حرارة الغرفة. لذا يجب التأكد من وضع الأرز في الثلاجة وتسخينه على النار حتى الغليان، وتجنب تسخينه على الميكروويف لأن هذه الجراثيم تبقى حية.

２-القهوة

تزداد حموضة القهوة عندما تبرد، ما يعطيها طعمًا مرًا، وعندما يتم إعادة تسخينها في الميكروويف، تتفكك المواد العطرية فيها، مما يعطيها نكهة غير محببة. ولتفادي وقوع ذلك، قم بتخزين الفهوة في "ترمس" معزول جيدًا للحفاظ على سخونتها ونكهتها.

３-البيض المسلوق

بما أن البيض المسلوق يحتوي على نسبة رطوبة كبيرة، فإن تسخينه في الميكروويف يعمل على احتجاز البخار الناجم عن التسخين داخل البيضة، ويؤدي إلى انفجارها، ولتفادي ذلك، قم بتسخين البيض المسلوق بوعاء ماء حار لمدة عشر دقائق.

４-السمك

تجنب تسخين السمك المطهي والمقلي في الميكروويف، لأن ذلك ينتج المزيد من الروائح اللاذعة. وعوضاً عن ذلك يمكن إضافة قطع السمك المطهية مسبقاً إلى طبق من الخضار المشوية.

５-الأطعمة المسخنة في وقت سابق

تجنب تسخين أي نوع من الطعام أكثر من مرة، وذلك لأن تبريد الطعام لأكثر من مرة في الثلاجة يزيد من خطر نمو البكتريا المسببة للتسمم الغذائي.