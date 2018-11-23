كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:25 صباحاً - عاجل ..علي لسان المهندس محمد فوزي - اول تعليق من البدري فرغلي بعد حكم الخميس بخصوص العلاوات الخمس

عاجل ..علي لسان المهندس محمد فوزي - اول تعليق من البدري فرغلي بعد حكم الخميس بخصوص العلاوات الخمس

عاجل ..علي لسان المهندس محمد فوزي - اول تعليق من البدري فرغلي بعد حكم الخميس بخصوص العلاوات الخمس

عاجل ..علي لسان المهندس محمد فوزي - اول تعليق من البدري فرغلي بعد حكم الخميس بخصوص العلاوات الخمس

نشر صديق جروب ، اخبار المعاشات - البدري فرغلي ، المهندس "محمد فوزي" ، تعليق هام نقلا عن مناضل اصحاب المعاشات ، البدري فرغلي .

حيث اعلن في بداية المنشور حكم الخميس الذي علمناه منذ الظهيرة ولكن اضاف المناضل الشهير والمهتم والمعني والموكل بقضية المعاشات "البدري فرغلي" متفائل بأن الحكم القادم بإذن الله سوف يكون لمصلحة اصحاب المعاشات.

الذين ضاقت ظروفهم وتأسدت عليهم ظروف الحياة ، واكد فرغلي انه مع اصحاب المعاشات حتي اخر العمر وحتي اخر نفس .

واضاف انه يطلب فقط من اصحاب المعاشات ان يساندوه بالدعاء والدعم المعنوي فقط ، ونفي انه طلب التجمهر او دعي لاي تجمعات او نظاهرات كما يروج البعض .

واليكم منشور صديقنا المهندس محمد فوزي .

