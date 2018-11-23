كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:25 صباحاً - عكاشة يشن هجوما على القنوات التي تسئ للدولة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، :"إنه حريص على إن الناس تفهم، كل ما تكلم حد يقولك كيلو البطاطس بكام وكيلو الطماطم مش عارف بكام، طيب افهم علشان تعرف ان بكره هيبقى معاك فلوس و مش هتتكلم في الأسعار".

وشن عكاشة خلال برنامج «مصر اليوم»، على قناة «الحياة»، هجوما عنيفا على القنوات التي تحرض على الدولة في الخارج والمدعومة من قطر.