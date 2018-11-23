كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:25 صباحاً - الشيف التركي نصرت يطعم الرئيس قديروف بالسكين-فيديو



كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن استضافة الشيف التركي الشهير نُصرت غوكشي، للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في مطعمه "نصرت ستيك هاوس" بالعاصمة الإمارتية دبي، وأخذ الشيف يطعم الرئيس بالسكين.

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