كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:25 صباحاً - توفيق عكاشة ينفعل على المخرج: عايز ينيمنى-فيديو



كتبت : شيرين عصملي انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على مخرج برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، وقال «عكاشة»، :"المخرج بتاع البرنامج مشغل موسيقى التتر في وداني حد قاله أنا عايز أنام ولا حاجة بيشغل موسيقى علشان ينيمني"، ثم ألقى السماعة من أذنه في انفعال شديد مرددا :"طيب ياعم آدي السماعة بتاعتك".

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