كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:25 صباحاً - توفيق عكاشة: الشعوب هي التي تدفع ثمن القروض

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن البعض يتحدث على أن الدولة المصرية أصبحت شديدة الهيبة خلال الفترة الأخيرة، مرددا: «ولو تركت الدولة لهم الساحة لدمروا كل ما تم بناءه خلال السنوات القليلة الماضية».

وقال عكاشة خلال برنامج «مصر اليوم»، على قناة «الحياة»،: « في الدول التي تعرضت لثورات الأحزاب حتى الآن غير متفقة، وهذه الدول حصلت على قروض ولم تستطع تسديدها»، مؤكدًا أن الذي يدفع الثمن الشعوب.

وأكد أن الثورات بأمريكا الجنوبية رفعت شعار الحرية وحقوق الإنسان والليبرالية، وتحدثت عن العدالة الاجتماعية، ولكن حتى اليوم هذه الدول تدور في حلقة مفرغة منذ عام 1988 حتى عامنا هذا.

وتابع :"هذه الثورات رفعوا كافة الأشياء التي لا تثمن ولا تغني من جوع ومش بتجيب لي رغيف عيش"، منوها بأن الدول التي رفعت شعارات الحريات لا تزال تدور في حلقات مفرغة منذ عام 1988، حتى عام 2018، وهو ما يعادل 20 عاما،