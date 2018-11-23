كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 12:25 صباحاً - نصف مشاكل مصر المالية قابلة للحل بالفاتورة الألكترونية

نبض الشارع

الفاتورة الضريبية .. وفاتورة الاصلاح

علاء معتمد

إذا نجح الدكتور محمد معيط وزير المالية في تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية الجديد .. وإلزام جميع المتعاملين في السوق بإصدارها .. فسيحقق قفزة كبيرة ونقلة نوعية في مواجهة التهرب الضريبي وتحصيل مليارات من الجنيهات كانت تضيع على خزانة الدولة .. بالاضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية .. ووقف الظلم الذي تشعر به الفئات الملتزمة بدفع الضريبة بسبب تهرب فئات أخرى من دفع الضرائب المستحقة عليها .

والنقطة الأسهل في النظام الجديد .. تطبيقه في المنشات والمحلات التي تمسك دفاتر منتظمة .. ولديها نظام محاسبي وأجهزة لتسجيل كل حركات البيع والشراء .. لكن الصعوبة تكمن في المنشات الخدمية وأصحاب المهن الحرة .. وكيفية إلزام فئات لم تتعود على التعامل بالفواتير مثل الأطباء والمحامين والمدرسين والميكانيكي والسباك .. وهذه الفئات لاتخضع تعاملاتها لاي معيار او مقياس واضح او موحد .

أحد الاصدقاء حكى لي انه دفع 900 جنيه قيمة الكشف لدى أحد الاطباء .. وأن وجوده في العيادة لم يستغرق 10 دقائق .. بالرغم من أنه كان مضطرا للحجز قبل الموعد ب20 يوما بسبب الزحام .. ولأن الطبيب لا يكشف على اكثر من 10 حالات يوميا في كل عيادة من عياداته الثلاث !!

وقال اخر ان صديقا دفع لاحد المحامين ٢٠ الف جنيه لمجرد الموافقة على قراءة ملف قضية خلاف مع زوجته المطلقة .. وثالث حكى ان تصليح سيارته في ورشة الميكانيكا تكلف 4 الاف جنيه ولم يأخذ اي فاتورة بالمبلغ .. وهناك الاف من الحالات المماثلة التي نعرفها جميعا ويسهل سردها . لاجدال في ان من حق الجميع ان يعمل ويكسب .. وان يحدد قيمة عمله وفقا لاليات العرض والطلب .. لكن العدالة تقول ان الاعباء الضريبية التي تفرضها الدولة على المواطنين يجب ان يتحملها الجميع ايضا .. كل حسب طاقته ووفقا لدخله ولمايحققه من مكاسب .. أما أن تستقطع الضريبة من الموظف الغلبان ذي الدخل المحدود قبل ان يتسلم راتبه .. في حين يتهرب أصحاب الملايين من دفع الضريبة فإنه الظلم بعينه .

بعيدا عن الحديث عن مجانية التعليم ومن يستحقها .. وعن السؤال الأزلي : هل هو بالفعل "تعليم مجاني" ام مجرد شعار تتمسك به الدولة ويضطر أولياء الامور في ظله الى "طفح الدم" لتدبير مصروفات الدروس الخصوصية .. فقد فتح حديث الوزير الدكتور طارق شوقي عن سعر تذكرة حفلة عمرو دياب ذات العشرين ألف جنيه .. والاقبال الكبير عليها من جانب هؤلاء الذين يرفضون المشاركة في تحمل تكلفة نظام التعليم الجديد .. بابا جديدا من التساؤلات حول أسباب الخلل الكبير الذي ظهر في المجتمع المصري .. وتزايد الفجوة بين طبقات المجتمع .. ووجود فئة تنفق بغير حساب وتشترى سلعا بأي سعر .. وفي المقابل هناك فئة تعيش على الكفاف وتصرخ من ارتفاع الاسعار .

هذه الفجوة هي نتيجة طبيعية ومتوقعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي .. الذي يعالج أوضاعا اقتصادية خاطئة استمرت لعقود طويلة وأدت الى ارهاق الدولة واستنزاف ميزانيتها حتى زاد العجز وأوشكت الدولة على الافلاس .. وإذا لم تنتبه الحكومة لعلاج تلك الفجوة وتدرسها بعناية ، فانها ستؤدي الى نتائج اجتماعية خطيرة.. خاصة وان مظلة الامان التي وضعتها وزارة التضامن لانقاذ الطبقات الفقيرة لاتكفى ابدا لسد هذه الفجوة .. بل هناك حاجة لاجراءات عاجلة وصارمة لتحقيق العدالة .. والزام الجميع بالمشاركة في دفع فاتورة الاصلاح وتحمل تبعاته وآلامه ومعاناته .. بدلا من ان تتحملها الطبقات الفقيرة والمغلوبة على امرها .