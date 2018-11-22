بعد الليزك.. هل يضعف النظر مجددا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة

يتعرض البعض لمشكلات في الإبصار عقب إجراء عمليات الليزك، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بالكفاءة التي كانت عليها عقب إجراء العملية مباشرة، فما سبب ذلك؟.

قال الدكتور جمال المشد، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة الزقازيق، إنه في حالة ثبات النظر لدى أي شخص قبل العملية فلن يتأثر عقب إجراء عملية الليزر طالما نجحت العملية دون أي مشكلات.

لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".