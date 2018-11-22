كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - روسيا تكافأ مسؤوليها بسيارات "كورتيج" الفاخرة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن أعلان مصدر في الرئاسة الروسية أن المسؤولين في البلاد سيعتمدون قريبا على سيارات "كورتيج" الروسية الفاخرة بدلا من السيارات الأجنبية، وأوضح المصدر أن الحكومة الروسية ستبدأ بشراء سيارات "كورتيج" بأعداد كبيرة، إذا بدأت الشركة المصنعة لها بإنتاجها بشكل واسع.

وستستخدم تلك السيارات لنقل المسؤولين في الحكومة، والهدف من ذلك هو دعم المصّنع الروسي، وتقليل الاعتماد على السيارات الأجنبية، وتأتي تلك التصريحات تأكيدا لتصريح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، الذي أفاد في وقت سابق، بأن عام 2019 سيشهد إطلاق 120 سيارة فاخرة من أسطول سيارات "كورتيج"، وستخصص 50 سيارة منها للاستخدام في مرآب إدارة الحرس الفيدرالي.