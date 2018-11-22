كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - لمدة 65 يوما.. مدينة أمريكية تعيش فى ليل دائم

تستعد مدينة أوتكيجفيك في ولاية ألاسكا الأميركية لفترة طويلة من الظلام، ابتداء من يوم الأحد المقبل، حيث سيحل الظلام حتى الأيام الأولى فى العام الجديد.

وبحسب سكاى نيوز، فإن ليل مدينة أوتكيجفيك سيستغرق 65 يوما، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الواقع في القطب الشمالي.

ويعيش في المدينة 4 آلاف نسمة يقطنون مساحات تصل إلى 320 ميلا في دائرة القطب الشمالي التي تعرف ليالي طويلة خلال فصلي الخريف والشتاء.

ويخرج سكان المدينة الباردة لأجل الاحتفال بآخر يوم مشرق من العام، ويجري تحضير أطعمة وسط أجواء مرحة قبل استقبال الليل الحالك، وتهبط درجة الحرارة إلى مستويات متدنية خلال فصل الشتاء، وتحرص المدينة الباردة على إضاءة بعض الأماكن خلال فترة النهار لساعات محدودة بغرض تسهيل حياة الناس.