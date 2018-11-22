كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - للمرة الثانية.. عكاشة مهاجما الفنانين: "مشوفتكوش بتتبرعوا لتحيا مصر"

كتبت : شيرين عصملي

شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجومًا حادًا على الفنانين، للمرة الثانية على التوالي في حلقات برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة".

وقال: "ماشوفتش حد فيكم خالص راح اتبرع لصندوق تحيا مصر إلا محمد رمضان اتبرع بـ2 مليون جنيه، إن تحدثتم عن مصر فتذكروا أم كلثوم التي طافت الأمة العربية والدول العربية لتتبرع بدخلها لإعادة بناء القوات المسلحة بعد حرب 1967".