كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - عكاشة: "لو قطة ماتت هيقولوا رئيس الوزراء السبب"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
استنكر الإعلامى توفيق عكاشة، ما تقوم به قنوات الجماعة الإرهابية من تهويل الأحداث التي تقع بمصر.
وأضاف عكاشة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « مصر اليوم » المذاع على فضائية « الحياة »، :" لو قطة ماتت فى البلد هيقولوا السبب رئيس الوزراء عشان مكنش بيأكلّها".
وأكد أن الدولة أن فتحت الباب لهؤلاء الإرهابيين المخربين لقاموا بتدمير ما تم بناؤه فى السنوات القليلة الماضية؛ واصفا القنوات الإرهابية بقنوات شيطاين قطر، موضحا أن هناك من لا يريد قوة الدولة حتى تستمر الفوضى وتُفتح الدولة للصوص والبلطجية وتجار المخدرات ولكى يكون هناك قنوات فضائية لا حصر لها.
وأوضح أنهم يريدون أن نعرف مصدر تمويلهم للمساهمة فى تقسيم المجتمع، مشيدا بالدولة المصرية في مواجه المشكلات ولا تكون كالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال.
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