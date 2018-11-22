كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - عكاشة مهاجما محمد رمضان: بيتبرع لـ"تحيا مصر" بس بيفسد المجتمع-فيديو



كتبت : شيرين عصملي قال الإعلامي توفيق عكاشة، :" محمد رمضان راح اتبرع بـ2 مليون جنيه وفي نفس الوقت بيفسد في الدراما". وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه على الرغم من تبرع الفنان محمد رمضان لصندوق "تحيا مصر"، إلا أنه يفسد الدراما والمجتمع.

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