كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - انباء عن رغبة ترامب زيارة افغانستان فريبا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى أنه قد يزور أفغانستان للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وتشهد أفغانستان أطول مشاركة أمريكية في حرب لكن ترامب لم يزرها بعد رغم مرور ما يقرب من عامين على رئاسته.

وخلال رسالته التي بعث بها في مؤتمر عبر الهاتف للقوات في أفغانستان بمناسبة عيد الشكر قال ترامب لجنرال في القوات الجوية إنه سيراه عندما يعود الولايات المتحدة قبل أن يضيف ”أو ربما سأراك هناك. لا تعرف أبدا ما قد يحدث“.