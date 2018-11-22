كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 11:10 مساءً - شاهد.بـ جنيه استرليني واحد.. منزل للبيع في بريطانيا

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية مجموعة من الصور تظهر أرخص منزل فى بريطانيا، وقد يكون فى العالم أجمع، مقابل جنيه استرليني واحد.

يتكون المنزل من 3 أجنحة، وطابقين، ولكنه تعرض لحريق ضخم فى عام 2015، قضي على كل ما بداخله من ممتكات ومقتنيات، ليصبح مثل المنجم تمامًا، والصادم أن أقل منزل مجاور لهذا المنزل فى المنطقة يبلغ سعره 67 ألف جنيه استرليني.

ولجأ صاحب المنزل إلى مؤسسة Property Saviour، بعدما عجز عن بيع أو حتى تأجير المنزل، حيث يشتري كل شخص عبر موقع المؤسسة تذكرة حضور المزاد مقابل جنيه إسترليني، ومن ثم إجراء قرعة من يفوز بها يمتلك المنزل المحترق.

وقال المشرف على مؤسسة بيع المنزل إنها فرصة بيع نادرة لا تتكرر، بالإضافة لإمكانية المشتري الجديد من ترميم المنزل، أو هدمه وبناء آخر جديد.

يذكر أن المنزل الذى يقع بالقرب من ستاد Elland فى منطقة يوركشاير البريطانية الشهيرة، سيعرض للبيع بالقرعة فى 12 ديسمبر القادم.