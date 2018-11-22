منة فضالي تنشر صورة بصحبة إسعاد يونس.. ومتابعيها: "مالك قرفانة كده ليه"

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فضالي: "مع المرأة القوية حقًا أنا أحبك".

وانهالت التعليقات على الصورة حيث علق أحدهم "منورين"، وقالت أخرى: "مالك قرفانة كده ليه؟"، ما أثار غضب منه فضالي فعلقت قائلة: "يا تكتبي حاجة عدلة يا متدخليش على صفحتي تاني"، فاضطرت الأولى للرد: "أنا بهزر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

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