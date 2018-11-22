مي الغيطي لـ"هن": ثقتي بنفسي لم تتأثر.. وفستان المهرجان هدفه إنساني 

قالت الفنانة مي الغيطي، إنها أعلنت عن استئصال ورم بالثدي، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة على إطلالتها الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت مي لـ"الوطن": "مقصدش يكون الفستان مغري زي ما اتقال، لكن كان نفسي أوصل رسالة إنسانية"، مؤكدة أنها تتقبل جسدها رغم الندبات، وأن العملية لم تؤثر على ثقتها بنفسها.

وأشارت إلى أنها أصيب بورم حميد وليس سرطان كما ذكر البعض، منذ سنوات، موضحة أنها اكتشفته بعد 10 أشهر من توغله بجسدها، بعدما لاحظت وجود تورم واضح بمنطقة الثدي، لتضطر إلى الخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، لافتة إلى أنها بصحة جيدة الآن.

ووجهت الفنانة الشابة، رسالة صوتية للفتيات اللائي ترك المرض ندبات وعلامات في أجسادهن، بضرورة أن يثقن بأنفسهن، وأن يؤمن بأن لكل امرأة جمالها الخاص، قائلة لهن: "متتهزوش"

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وكتبت مى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ ساعات: "كنت دائما أريد أن أرتدي فستانا على شكل "V" مفتوح الرقبة، لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى".

يشار إلى أن مي الغيطي ظهرت بفستان أزرق لامع، تميز بأنه مفتوح بمنطقة الصدر، وذو فتحة جانبية، من توقيع مصمم الأزياء رفيق زكي.

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