كلمة السر "ريهام حجاج".. مصدر مقرب يكشف سر انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها

قال مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إن سبب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، هو "زواج الأخير سرا من الفنانة الشابة ريهام حجاج".

وأضاف المصدر لـ"هن": "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل (كارمن)، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

ونوه أن "حلاوة يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت بشدة، الرجوع إليه مرة أخرى"، مؤكدا أنها مُصرة على الانفصال نهائيًا.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيانٍ رسمي، اليوم.

وكانت ياسمين تزوجت من الأخير عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه باثنين من الأبنائ: ياسمين، وسيف الدين، حيث كان متزوجًا من أمرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما أربع أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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