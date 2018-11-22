كانت الزوجة الثانية وأعلنا الطلاق اليوم.. قصة زواج ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة

الحياة الزوجية تخفي كثير من الأسرار خلفها، وحقيقتها تختلف دائما عما تظهره للبعض، فقبول المرأة بالزواج من رجل متزوج، مع الاحتفاظ بزوجته الأولى، قد يشير إلى أن قصة حبهما فاقت كل الاعتبارات، وإن ارتضت أن تكون "الزوجة الثانية"، ولكن ماذا لو تحولت تلك التضحية، بعد مرور السنوات، إلى سراب؟.

وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل في بيانٍ لها، أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وأكد مصدر مُقرب لـ"هُن"، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت بشدة، الرجوع إليه، مُصرة على الانفصال نهائيًا.

قصة زواج ياسمين عبدالعزيز رُبما لم يعرفها البعض، فالفنانة تفضل دائمًا أن تخفي أسرار حياتها الشخصية عن متابعيها، فلم تعلن عن أيًا من تفاصيل زيجتها، من البداية وحتى إغلاق الستار عليها.

"هن" تستعرض قصة زواج ياسمين عبدالعزيز بمختلف مراحلها:

- القبول بلقب الزوجة الثانية

تزوجت ياسمين عبدالعزيز، عام 2001، من رجل الأعمال محمد حلاوة، دون نشر صور للزيجة، وكانت أعلنت الأخيرة حينها، أنها الزوجة الثانية له، حيث إنه كان متزوجًا من من سيدة أخرى خارج الوسط الفني، ولديه 4 أبناء منها، ولم ينفصل عنها بالزواج من ياسمين، ولم تعترض الأخيرة على الوضع، بل أعلنت عنه.

- تسمية ابنتهما على اسمها

رُزقت ياسمين في بداية زواجها بطفلة، أطلق عليها زوجها حينها اسم "ياسمين"، على اسم والدتها، الأمر الذي فسره العديد بأن شدة الحُب هي التي دفعته لهذا الفعل.

وعقب مرور سنوات رُزقا ياسمين و"حلاوة" بطفل آخر، أطلقا عليه اسم "سيف الدين".

- إشاعات بالانفصال أنهتها "قبلة"

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تُفيد بانفصال الثنائي، الأمر الذي دفع "ياسمين" لتكذيب الخبر، فنشرت صورة لزوجها، أغسطس، وهو يقبلها في أحد الشوارع الأوروبية في أثناء قضاء عطلتهما الصيفية مع عائلتها.

- الطلاق بسبب فنانة أخرى

وأعلنت عبدالعزيز، اليوم، عن الطلاق رسميا.

وكانت أُشيعت أخبار الفترة الماضية، عن إقدام "حلاوة" على الزواج سريًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج، كما أنه بادر بالمشاركة في إنتاج مسلسلها القادم "كارمن".

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