نصائح ذهبية لتجديد مظهرك وملابسك بطريقة أنيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعكس مظهرك أشياء كثيرة عن شخصيتك، لذا تحاول كل سيدة دائمًا تتبع الموضة والظهور بشكل أنيق.

يقدم لكِ موقع womennowin العديد من النصائح لكِ، والتي يمكنك من خلالها تجديد ملابسك ومظهرك بطريقة سهلة وبسيطة.

غيري نظارتك القديمة

تغيير النظارة سيشعرك بتغيير حقيقي، وعليك تجربة العديد من الأشكال والألوان المختلفة حتى تجدين المناسب لكِ.

بيعي ملابسك القديمة

بيع ملابسك القديمة سيوفر لكِ النقود لشراء أخرى جديدة وتجربة موضة مختلفة.

أزيلي الخيوط

قد يحتوي الجاكت الجديد الخاص بكِ علي بعض الخيوط السائبة، والتي تظهره بمظهر سيء لذا عليك بالتخلص من هذه الخيوط للحصول على مظهر أنيق.

انتقي مكياجك

اختاري مستحضرات التجميل التي تستخدمينها فقط لأنه مع مرور الوقت تتكون الجراثيم في المستحضرات المفتوحة، فأنت لست بحاجه إلي كم كبير بل فقط ما تستخدمينه.

اختاري الخامات الجيدة

احرصي دائما علي اختيار الخامات عالية الجودة، حيث إن الرديئة غالبًا ما يتغير شكلها بعد الغسيل، فبدلاً من إهدار الأموال في شرائها اختاري الخامات الجيدة التي تستمر معك طويلًا.

نصائح أخرى

إذا كنت من محبي إدخال القميص داخل البنطلون احرصي على استخدام الأحزمة في ملابسك لتغيير مظهرك، وإذا كنت لاتفضلينها عليك بارتداء زوج من الحمالات مشابه لحذائك.

احرصي على تنظيف خزانتك مرة في العام، وتبرعي بالملابس التي لا تستخدمينها، سيفيدك هذا الموضوع في إيجاد مساحة فارغة بخزانتك.

ضعي من وقت لآخر لمساتك الفريدة مثل ارتداء حذاء لا يتناسب مع ملابسك والذي سيجعلك مميزة.