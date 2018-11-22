ياسمين عبد العزيز تعلن عبر "فوشيا" طلاقها رسميا من محمد حلاوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز طلاقها من مواطنها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وقالت ياسمين في تصريحات خاصة لفوشيا إن الطلاق والزواج قسمة ونصيب، مضيفة: "الحمد لله على كل شيء".

وأضافت أن الانفصال حدث بينهما منذ عام تقريبًا، وتم الأمر بهدوء شديد بعيدا عن وسائل الإعلام.

وكان موقع "فوشيا" قد انفرد بخبر اعتراف الفنانة المصرية، ريهام حجاج، للمقرّبين منها بزواجها من رجل الأعمال، محمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز.

وعلم "فوشيا"، من مصادر مقرّبة من ريهام، أنّ الأخيرة تزوّجتْ حلاوة سرًا، خلال الأيام القليلة الماضية، وأهدى لها رجل الأعمال المعروف، فيلا باهظة الثمن، بإحدى المناطق الراقية في مصر، لتصبح مهرها.

تلك الأنباء وجهت أنظار الجمهور إلى ياسمين عبدالعزيز التي يبدو أنها اضطرت لإعلان خبر طلاقها من حلاوة منذ عام لتوضيح الأمر قبل أن تتناثر الشائعات.

يذكر أن ياسمين، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن خوضها السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإبراهيم محسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال تيمة فضح الفساد والفاسدين المنتشرين في المجتمع، وجارى ترشيح باقي فريق العمل.