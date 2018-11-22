دراسة: اللبان يساعد على علاج التهاب المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

فقد نقلت "ديلي ميل" عن باحثين في جامعة ألاباما الأميركية، قولهم إن مادة الراتينج المستخرجة من أشجار البوسلويا في أفريقيا والتي يمكن طحنها على شكل لبان يمكنها إيقاف الالتهابات المسببة لألم المفاصل.

وأشار الباحثون الأميركيون أن هذه المادة يمكن حرقها كبخور فتعمل عن طريق التصاقها بالبروتينات التي تسبب الألم وتمنع تأثيرها بشكل فعال.

وليس واضحا سبب إفراز الأشجار لمادة الراتنغ ، ولكن من المحتمل أن يكون الحماية من هجوم حشري أو فطري.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتيجة شركات الأدوية على تطوير عقاقير جديدة لمكافحة التهاب المفاصل ، الذي يعاني منه أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا وحدها.