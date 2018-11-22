كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - محام: لا يجب النظر إلى المرأة على أنها وعاء جنسي

معتز عوض

قال أمير نصيف، محامي ومتخصص في شئون الأسرة، إن المرأة المصرية نصف المجتمع، وفي بعض الحالات تكون في مقدمة المشهد.

وأشار "نصيف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنه يؤيد وجود علاقة صداقة بين الرجل والمرأة بعد انفصالهما، منتقدًا النظر إلى المرأة على أنها وعاء جنسي.

وشدد على وجود قدر من الاحترام بين الطرفين في العلاقات بين الرجل والمرأة سواء أكانوا زوجين أو انفصلوا حرصًا على الصحة النفسية للأطفال.