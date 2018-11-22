كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - خبير مالى: حلقات تداول السلع واحتكار التجار سبب الغلاء فى مصر

معتز عوض

قال احمد عامر خبير البورصات السلعية ان تجار السلع المستوردة خاصة مستوردى القمح والذرة يواجهون مشكلات كبيرة رغم وجود بورصة عالمية اسعارها ثابتة .

واضاف خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد وطن" مع الاعلامى شريف زيدان والمذاع على قناة الحدث اليوم ان و ذلك بسبب قرار التعويم ، وحالة الركود الاقتصادى الأمر الذى خلق نوعية من بعض التجار المحتكرون.

واوضح خبير البورصات السلعية ان المزارع العادى هو اقل طرف فى المنظومة يحقق ربح ، المشكلة الحقيقية فى مصر تعدد حلقات تداول السلع وهى الحلقات التى تحقق أعلى عائد لذلك فان تعدد حلقات التجارة السبب فى غلاء الاسعار.

من جهته قال احمد عتابي المتحدث الرسمي باسم غرفة الجيزة التجارية ان التجار فى مصر لا يختلف عن التاجر فى اى مكان على وجه الارض لكن الاختلاف فى مصر تكاليف تسويق وبيع المنتجات فى مصر.

واضاف انه لا يوجد تاجر محتكر فى مصر خاصة بعد كتابة اسعار السلع على المنتجات .

واوضح المتحدث باسم غرفة الجيزة التجارية ان مصر تحتاج نهضة تجارية لمساعدة التجار الصغار ، وان التاجر ليس ضد الحكومة ولا الحكومة ضد المواطن.

واكد ان هناك اسباب تسببت فى رفع الاسعار اهمها ارتفاع تكاليف الانتاج ، ومحاربةالغلاء تبدأ من المواطن عبر البديل المحلى للسلع المستوردة.

واكد ان اسعار البطاطس على سبيل المثال ستنخفض بشكل تلقائى والازمة الاخيرة مفتعلة.