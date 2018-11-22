كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - شاهد..ماذا فعل تميم بن حمد بعدما ضاقت عليه الأرض

معتز عوض

كشف تقرير بثتة فضائية "مباشر قطر"، عن المكابرة وعدم اعتراف تميم بن حمد بالخطأ الذى ارتكبه فى حق الدول الشقيقة، وتوجه بشكل متتابع إلى البحث عن مخرج لأزمته التى يعيشها اليوم بعد تمدد المقاطعة العربية وتهرب الدول الكبرى من التدخل فى الأزمة الخليجية إلى مناطق من العالم غير مؤثرة.

وتابع التقرير :" ضاقت الأرض على تميم بن حمد فلم يجد أمامه سوى ذلك الجزء المهمل من العالم فى أمريكا الجنوبية فقرر أن يزورها ..زيارة تميم بن حمد التى تشمل دول بيرو والإكوادور وباراجواى،تعكس ضيف الخيارات أمام أمير الإرهاب، مشيراً إلى أن تميم لم يجد حل لمشكلته فى باريس ولندن".

وأكد التقرير أن الجولة غير المؤثرة التى يجريها تميم فى أمريكا الجنوبية رافقها استنكار من قبل الشعب القطرى والمعارضين القطريين الذى نصحوا الأمير الشاب إلى التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض والبيت الخليجى بدلاً من المكابرة.