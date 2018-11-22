كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح

فاز محمد صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر في ليفربول، للمرة الأولى هذا العام، بعد استطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة هدفين، ليساهم في تحقيق الريدز للفوز في 3 مباريات متتالية.

وتعد تلك المرة الاولى التي يفوز فيها صلاح بالجائزة هذا العام، بعدما توج بها الهولندي فان دايك في شهر أغسطس، ودانيل ستوريدج في شهر سبتمبر.

وعبر صلاح في تصريحات للموقع الرسمي بعد التتويج بالجائزة، عن سعادته بالفوز بجائزة لاعب الشهر.

وبسؤاله عن الوصول لـ50 هدفا مع ليفربول كأسعر لاعب يسجل عدد ذلك الأهداف مع الريدز، قال صلاح إنه يود أن يكون أسرع لاعب يسجل 100 هدف في مسيرته مع الفريق.

وأضاف صلاح: "لدي طموحات أخرى بالتأكيد، ولكن الفوز بالمباريات هو أهم شيء، والاستمرار في الفوز مع الفريق.. هذه الأشياء أكثر أهمية من 100 هدف".