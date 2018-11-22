كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - بالفيديو.. قطار الزمالك يدهس الداخلية ويُغرد في صدارة الدوري

الزمالك

حقق الزمالك الفوز على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز على ملعب "بتروسبورت".

تقدم الداخلية بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق أحمد أوكا، في صدمة بين لاعبي نادي الزمالك بعد تلقيهم هدف مبكر أثناء أحداث اللقاء.

ولكن تدارك الزمالك الموقف سريعًا وعاد وشكل قوته الهجومية على دفاعات فريق الداخلية، وشكل أكثر من هجمة خطيرة وتصدى القائم لهدف من كهربا.

وفي الدقيقة 10 تمكن كهربا أخيرًا من إحراز هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من يوسف إبراهيم أوباما داخل منطقة جزاء الداخلية.

وعجز لاعبي الزمالك لترجمة السيطرة بعد هدف التعادل في باقي دقائق الشوط الأول لأهداف حيث أهدر لاعبيه أكثر من هدفًا كانت كفيلة لإنهاء النصف الأول متقدمين.

وفي الشوط الثاني تصدت دفاعات الداخلية لهجمات الزمالك، والقائم تصدى لهدف أخر في أواخر دقائق الشوط مما أحبط جماهير الأبيض.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء، تمكن كهربا من خطف الثلاثة نقاط للزمالك بهدف رائع، بعد سقوط الكرة من محمد صبحي بتسديدة العائد مصطفى فتحي.

وبذلك رفع رصيد الزمالك إلى 29 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة في المركز التاسع.