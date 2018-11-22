سرطان الفم يطارد الفقراء.. هل يمكنهم الهرب؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي وأميرة عبد الرازق

سرطان الفم واحد من السرطانات التي ترتفع معدلات الإصابة بها في الدول الفقيرة، ويحتاج المرضى المصابين بهذا النوع من السرطانات إلى تلقي علاجات الأورام الأخرى بشكل عام.

انتشار سرطان الفم

ذكرتمنظمة الصحة العالمية "WHO"، أن معدلات الإصابة بأمراض الفم ترتفع بشكل كبير لدى الأطفال والبالغين في المجتمعات الفقيرة والمحرومة، وتتراوح حالات الإصابة بسرطان الفم بين حالة واحدة إلى 10 حالات لكل 000 100 نسمة في معظم البلدان، وينتشر هذا النوع من السرطان بصورة أكبر لدى بين الرجال وكبار السن والفئات ذات المستوى التعليمي المتدني والدخل المنخفض.

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