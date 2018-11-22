كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - اللسان الطويل هيوديك ورة الحديد.. رمضان وشيرين ريم البارودي ولسة القوس مفتوح

محمد رمضان

زلة اللسان هي أزمة تواجه المصريين بشكل كبير و تورطهم في الكثير من المشكلات التي تجعلهم يندمون بعد فوات الأوان، وهو ما وقع فيه بعض الفنانين الذين خضعوا للمحاكم بتهمة السب والقذف والحكم عليهم بالسجن، وظلوا يبحثون عن سبيل للخروج من تلك الورطة.

محمد رمضان

أبرز هؤلاء كان الفنان محمد رمضان الذي صدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر، وغرامة عشرة آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بحسب ما قضته محكمة جنح الدقي وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف مدير عام قنوات «MBC مصر» محمد عبد المتعال.

وقال أشرف عبد العزيز المحامي عن محمد عبد المتعال، إن الحكم صدر بسبب قيام الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يسب فيه «عبد المتعال»، ونقلته المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية كافة.

وبعد عام كامل من التردد على المحاكم والتواصل مع المحامين، قبلت محكمة جنح مدينة نصر الاستئناف المقدم من الفنان وحصل على البراءة، وألزمت المحكمة زينة بمصاريف الدعوى الجنائية.

شريف وشيرين

ما زال يتذكر الكثيرون الدعوى القضائية التي رفعها الفنان شريف منير ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، واتهمها بالسب والقذف، وتحولت القضية إلى قضية رأي العام، وظل الآلاف من جمهورهما يتابع تطوراتها باستمرار.

وقد بدأت الخلافات عندما قامت شيرين عبد الوهاب، التي تسكن بنفس العقار الذي يسكن به شريف منير، بالصراخ في وجهه والتحدث بشكل غير لائق، حيث أكد أنها انهالت عليه بأقبح الكلام والألفاظ؛ وبعثت له رسائل بعد ذلك على هاتفه الشخصي تهدده بكسر رجل زوجته، بعدما طلب منها عدم إلقاء مخلفات شقتها على باقي شقق العقار، وأيضًا إصلاح التكييف الخاص بغرفتها؛ حيث يُسرب الماء على شقته.

تصرفات شيرين دفعت شريف منير لرفع دعوى قضائية ضدها يتهمها بسبه وقذفه، وبالفعل قامت محكمة جنح المقطم بإصدار حكم بحبس شيرين ستة شهور ودفع تعويض مدني قدره ألفا جنيه، إلا أن هناك عددًا من الفنانين؛ تدخلوا للصلح وحاولوا إقناع شريف منير للتنازل عن القضية، فوافق بشرط أن تعتذر له شيرين بشكل رسمي، حيث كتبت من خلال صفحتها على موقع فيس بوك عام 2014: "أعتذر أنا الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أي سوء تفاهم أو عصبية زائدة غير مقصودة تجاه الفنان شريف منير والسيدة زوجته".

ريم وميسرة

تحولت علاقة الصداقة التي جمعت بين ريم البارودي وميسرة؛ خلال مشاركتهما في بطولة مسرحية بعنوان «برهومة وكلاه البارومة»، إلى علاقة عداوة بعد الخلافات في وجهات النظر، وقد وصلت هذه العلاقة إلى ساحات القضاء، حيث قامت ميسرة برفع دعوى قضائية ضد ريم البارودي، بعد قيام الأخيرة بإرسال رسائل لها عبر هاتفها الخاص بها شتائم وألفاظ خارجة وأيضًا تهديد، الأمر الذي دفع ميسرة للجوء إلى القضاء واتهمت ريم بسبها وقذفها.

وبالفعل أصدرت المحكمة حكمًا بحبس ريم البارودي لمدة شهر ودفع غرامة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عام 2011، لكن القضية انقلبت رأس على عقب مرة أخرى في حكم الطعن وقضت المحكمة بقبول طعن ريم، وحصول ميسرة أيضا على تأييد من المحكمة للحكم الصادر ضدها وهو حبسها شهرا ودفع مبلغ 20 ألف جنيه.