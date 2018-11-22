كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - بالفيديو.. الداخلية يفرض التعادل على الزمالك بالشوط الأول

الزمالك والداخلية

انتهى الشوط الأول، بين فريقي الزمالك والداخلية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري العام.

بدأ الشوط بضغط مبكر من الداخلية وأسفر عن هدف في الدقائق الأولى، وتحديدا في الدقيقة الثالثة، عن طريق عن طريق المدافع أحمد سعيد أوكا، من بينية من سعيدو سيمبوري وصلت إلى «أوكا» على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة زاحفة وسط ارتباك من جنش ودفاع نادي الزمالك، مرت الكرة بينهم وتهادت داخل شباك نادي الزمالك.

وبعدها نشط الفريق الابيض وسعى لتعديل النتيجة، وفي الدقيقة التاسعة، ركلة حرة مباشرة وصلت قصيرة إلى محمود كهربا، الذي مرر الكرة إلى عمر السعيد، وسددها من على حدود المنطقة اصطدمت في القائم الأيمن لمرمى محمد صبحي وتحولت إلى ركلة مرمى، وفي الدقيقة 11 نجح «كهربا» في إحراز هدف التعادل، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك انتهت بتمريرة من أوباما من على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى «كهربا» الذي سدد كرة زاحفة مباشرة مرت على يمين محمد صبحي.

واستمر الزمالك في ضغطه باحثا عن هدف التقدم، وفي الدقيقة 15 ركلة ركنية نفذها إبراهيم حسن من الجهة اليسرى حولها محمود عبد العزيز برأسية قوية في اتجاه المرمى وبغرابة أبعدها محمود علاء مدافع نادي الزمالك برأسية غريبة قبل خطوات من خط مرمى فريق الداخلية، ولم تشهد باقي الدقائق الخطورة الكبيرة لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.