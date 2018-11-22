كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - الأمير محمد بن سلمان يبدأ جولة عربية والامارات اول محطة له

غادر ولي العهد السعودي، الخميس، المملكة للبدء في جولة خارجية ستشمل عدداً من الدول العربية. وسيستهل جولته من الإمارات التي يصلها مساء الخميس.

وأصدر الديوان الملكي، الخميس، بياناً جاء فيه ما يلي:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من تلك الدول، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الخميس 22 / 11 / 2018 لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.