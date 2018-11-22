كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - الوحدة السعودي يستعيد نغمة الإنتصارات بفوز صعب على الباطن

الوحدة السعودي

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الباطن 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين خطف الحزم نقطة ثمينة عقب تعادله أمام ضيفه الفيحاء 1-1، في المرحلة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة استعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الباطن 1-صفر.

ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبه الخبير تيسير الجاسم الذي سجل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 22 بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الباطن. وانخفض أداء الوحدة كثيراً بعد الهدف ولم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة تذكر.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة على نفس رتم الشوط الأول بدون أي خطورة من قبل كلا الفريقين حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة الى 18 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 8 نقاط في المركز 13 مؤقتاً.