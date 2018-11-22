كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - بالفيديو.. التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والحزم بالدوري السعودي

الفيحاء والحزم

حسم التعادل الإيجابي 1-1 المواجهة التي جمعت فريق الفيحاء الأول لكرة القدم بضيفه الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الفيحاء إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة.

سجل التشيلي روني فرنانديز للفيحاء من ركلة جزاء الدقيقة "8" وأدرك البرازيلي ألميدا التعادل للفيحاء عند الدقيقة "63".

بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين وكاد الحزم أن يتقدم منذ الدقيقة الثانية بعد أن سدد كرة قوية أبعدها حارس الفيحاء إلى ركلة ركنية، واحتسب السلوفيني دامير سكومينا حكم المباراة ركلة جزاء بعد تعرض التشيلي روني فرناندز مهاجم الفيحاء لعرقلة داخل حدود منطقة جزاء الفيحاء ونفذها اللاعب نفسه بنجاح معلناً تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة.

وبدأ الشوط الثاني، بإجراء العديد من التبديلات في صفوف الفريقين، وكاد روني أن يضاعف النتيجة بعد أن تجاوز ثلاث لاعبين دفعة واحدة وأرسل كرة بيمناه مرت جوار القائم الأيسر، قبل أن يدرك البرازيل رودلف ألميدا التعادل للحزم عند الدقيقة 63 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين وشهدت الدقائق الأخيرة تهديد الفيحاء لمرمى الحزم لكن المباراة انتهت بالتعادل وتقاسم الفريقان نقاط المواجهة.

هذا، ويستضيف الحزم نظيره الاتحاد، بينما يواجه الفيحاء نظيره الأهلي في الجولة الحادية عشر.