كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - الوصل الإماراتي يصنع التاريخ ويُطيح بالأهلي من البطولة العربية

الوصل الإماراتي

ودّع الأهلى بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

سجل للأهلي وليد سليمان في الشوط الأول وتعادل أوه ياسوك للوصل.

وبتلك النتيجة ودع الأهلي البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الإمارات مُستفيدًا من نتيجة المباراتين، وبذلك يودع الأهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما سبق وخسر بطولة أفريقيا من الترجي التونسي.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، مروان محسن.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف، حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، مروان محسن.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبي الأهلي ولعب وليد سليمان ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة لكن لم تجد من يُتابعها في منطقة جزاء الوصل.

بعدها لاحت للأهلي فرصة خطرة عن طريق مروان محسن كرة قوية ارتدت من القائم وتحوّلت إلى ضربة ركنية، وبمرور الوقت دخل الفريق الإماراتي أجواء المباراة ولعب محمد الشناوي كرة قصيرة كادت تصل لأحد لاعبي الوصل لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

نشط أداء الفريقين بعدما تخلّي كلاهما عن الطريقة الدفاعية وإن كانت الخطورة الحقيقية على مرمى محمد الشناوي حارس الاهلي ويوسف الزعابي حارس الوصل ما زالت بعيدة.

الدقيقة 28 شهدت فرصة خطرة لأصحاب الأرض بعدما ارتقى مهاجم الوصل وسدد كرة عرضية برأسه لكنها مرت فوق العارضة بسنتيمترات.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت تراجعًا من الأهلي للخلف ما منح الفرصة للفريق الإماراتي لتشكيل هجمات على مرمى الشناوي وتعرض أكرم توفيق لإصابة بسيطة وتلقي العلاج واستكمل اللاعب المشاركة.

ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي الوصل، ثم نال كريم نيدفيد بطاقة صفراء ثانية للخشونة أيضًا، وانحصر اللعب وسط الملعب إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بتغيير هجومي للأهلي بمشاركة وليد أزارو بدلاً من محمد شريف، وحاول المارد الأحمر استغلال سرعات أزارو لتسجيل هدف أول لكن الدفاع الإماراتي تصدى للموقف.

لعبت المهارات الفردية دورًا في تسجيل الأهلي هدف التقدم عن طريق نجم الفريق وليد سليمان الذى سجل هدف التقدم في الدقيقة 58 من ضربة حرة مباشرة احتسبت له بعدما قاد هجمة عنترية واحتسب له الحكم ضربة حرة مباشرة سددها "الحاوي" سليمان في الشباك الإماراتية.

ازدادت المباراة إثارة بعد هدف الأهلي ونشط أداء الفريق الإماراتي فيما لعب أمين أشرف كرة جيدة لمروان محسن لكن الأخير فشل في التعامل مع الكرة بشكل جيد وسددها بعيدًا عن الشباك .

ونال عبد الرحمن علي بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن، وشارك أحمد الشيخ بدلاً من أحمد حمودي ونال الأخير بطاقة صفراء بدعوى إضاعته للوقت خلال خروجه من الوقت.

وأهدر وليد أزارو فرصة مؤكدة تسجيل هدف ثانٍ للأهلي بعدما تلقي تمريرة رائعة لكن الحارس الإماراتي تصدى للكرة وأبعدها عن شباكه وحوّلها إلى ضربة ركنية.

وسيطر الوصل على المباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 82 بعدما استغل صاحب الأرض خطأ ساذجا من محمد الشناوي حيث سجل أوه يانسك الهدف الأول للفريق الإماراتي.

وشارك صلاح محسن في الدقيقة 84 بدلاً من أكرم توفيق، ونال حسام عاشور للاعتراض على قرار الحكم، ثم نال أحمد الشيخ بطاقة صفراء أخرى وحاول الأهلي التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 وخروج الأهلي من البطولة وتأهل بطل الإمارات ونال حسام عاشور بطاقة حمراء بعد نهاية المباراة وقبل خروج الفريقين من أرض الملعب للاعتراض على قرارات الحكم.