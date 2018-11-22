رانيا يوسف تشكر مصمم إطلالتها بمهرجان القاهرة: "أكسر القواعد"

وجهت الفنانة رانيا يوسف، الشكر لمصمم الأزياء العالمي "سوشا" عقب تصميمه أزيائها التي ظهرت بها في حفل افتتاح الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت يوسف صورة لها من المهرجان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها: "شكرا سوشا لهذا اللوك الأنيق".

وتابعت: "أكسر القواعد واصنع لنفسك قواعد خاصة".

كانت يزسف قد ظهرت ببدلة سوداء، تتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، بالإضافة إلى قبعة، باللون ذاته، غير أنها أضافت استخدام بعض الإكسسوارات ذات اللون الفضي.

وتلقت رانيا العديد من الانتقادات حول هذه الإطلالة التي شبهت بالإطلالة الرجالية.

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