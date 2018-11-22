في الأسود.. درة تتألق بثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة التونسية درة، صورا جديدة لها، من فعاليات اليوم الثاني للدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت درة بفستان أسود قصير شيفون، ذات أكمام طويلة، ومزين بالفصوص اللامعة، من تصميم "michael5inco"، مع تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج هادئ.

وكانت درة لفتت الأنظار إليها كعادتها بإطلالتها بحفل الافتتاح، حيث ارتدت فستان أسود منفوش، مزين بتطريزات ذهبية، مكشوف الثدي والساقين.

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