كارُول سماحة تحت القصف.. هنأت لبنان بذكرى الاستقلال فدفعت الثمن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في خطأ غير مقصود أثناء معايدتها لبلدها لبنان بمناسبة عيد الاستقلال، وذلك بوضعها صورة علم بولينزيا الفرنسية بدلاً من علم لبنان.

ورغم التشابه الكبير بين العلمين، إلا أن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكفوا عن توجيه اللوم والعتاب لها على هذا الخطأ.

وقال أحد متابعيها: "عنجد كلنا حاسيين بحزن اليوم بمناسبة ذكرى الاستقلال ووضع البلد هيك بس مش لدرجة نهزأ بالعلم وبالوطن عيب عيب ونحن وأنتك السبب لاننا ما عم نحافظ عالبلد ومنرجع نزفف متل الغنم بس يطلبوا منا".

وعاتبها شخص آخر، معلقًا: "يعني لو حطيتي علم مصر وبيت حماتك كان بعدو أشرف من ها الشي!!".

وأعربت متابعة أخرى عن استيائها من كارول، بتساؤلها ساخرة: "يا جماعة هو علم لبنان اتغير؟".

وقال مغرد آخر: "كارول حبيبي، صوتك حلو، وانتي حلوة، بس معلوماتك بالجغرافيا مش حلويين!!! لك حتى مش علم الانتداب".

وسريعا ما قدمت كارول اعتذارًا عن هذا الخطأ، من خلال تغريدة أخرى، ورفضت أن تمسح التغريدة الأولى التي قامت بوضع علم خاطئ، معلقة: "حطينا العلم بالغلط اعزرونا.. بس معلش مس راح أمحي التويت".

ودون قصد منها تسببت هذه التغريدة أيضًا لها بإثارة المزيد من السخرية ضدها لوجود أخطاء لغوية في الكتابة حيث كتبت "اعزرونا"، بدلا من "اعذرونا"، و"مس" بدلا من "مش".