كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 06:52 مساءً - مرسى ياس تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق فورمولا 1 بأبوظبي

سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى

تستضيف حلبة مرسى ياس هذا العام النسخة العاشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الذي شهد إلى حد الآن فوز 5 سائقين بلقبه، وهم فيتيل (5)، وهاميلتون (3) ومرة واحدة لكل من روزبرغ ورايكونن وبوتاس، فيما يعد هاميلتون السائق الوحيد الذي فاز بسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي مع فريقين مختلفين هما ماكلارين ومرسيدس.

أما دانييل ريكياردو فيشارك في عطلة هذا الأسبوع في سباقه رقم 150 ضمن بطولة العالم للفورمولا1، وكانت المشاركة الأولى للسائق الأسترالي عام 2011 مع فريق HRT، الذي لم يحظ بمسيرة طويلة في الرياضة، وانتقل ريكياردو بعد ذلك إلى فريق تورو روسو، ومنه تخرج إلى الفريق الأول ريد بُل في عام 2014 حين اعتزل مواطنه مارك ويبير، وأحرز ريكياردو خلال مسيرته في رياضة الفورمولا1 7 انتصارات، جميعها تحت راية ريد بُل، 2 منها جاءا خلال الموسم الحالي.

كما اجتاز كل من سيرجيو بيريز (ريسينغ بوينت فورس إنديا)، ونيكو هلكنبرغ (رينو) محطة 150 سباق خلال هذا الموسم.

ولكن أيًا من هذه الأرقام لا يقارن بفيرناندو ألونسو، إذ يشهد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي المشاركة رقم 312، والأخيرة في سباقات الفورمولا1®، للسائق الإسباني ليحتل المركز الثاني من ناحية المشاركات في سباقات الجائزة الكبرى، ويعد ألونسو رابع سائق ينضم إلى قائمة السائقين المشاركين بأكثر من 300 سباق بعد أن سبقه إى هذا الإنجاز كل من روبنز باراكيللو (323)، ومايكل شوماخر (307) وجنسن باتون (306)، فيما يستعد كيمي رايكونن للانضمام إلى هذه القائمة قريبًا، إذ يشارك السائق الفنلندي في عطلة الأسبوع في أبوظبي في السباق رقم 292 ضمن مسيرته الرياضية.

وبالرغم من أن ختام مسيرة ألونسو الرياضية لم يكن على قمة المنافسةـ إلا أنه من حقه الانضمام إلى قائمة العظماء في عالم الفورمولا1® مسجلًا 32 انتصارًا، محتلًا المرتبة السادسة من ناحية إجمالي ألقاب السباقات، كما انطلق من المركز الأول 22 مرة (المرتبة 12) وحقق اللفة الأسرع 23 مرة (المرتبة 10)، كما أحرز بطولة العالم للسائقين مرتين في موسمي 2005 و2006.

كما يشارك إستيبان أوكون في السباق رقم 50 ضمن مسيرته الرياضية، وقد يكون سباقه الأخير، على الأقل خلال المستقبل المنظور، وبدأ السائق الفرنسي مسيرته الرياضية في عالم الفورمولا1® في سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا عام 2016، حين شارك مع فريق مانور مرسيدس.

أما إذا سئلتم أيًا من عناصر السباق شهد حضوره الأول في سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي العام الماضي؟ فالجواب هو إطارات بيريللي هايبرسوفت ذات اللون الأصفر، والتي أزيلت من قائمة الخيارات للموسم القادم، إلى جانب إطارات ألترا سوفت البنفسجية، وعملت بيريللي على تبسيط المهمة للمشجعين والمعلقين بتخفيض عدد الخيارات ضمن القائمة الدائمة إلى 3 فقط: أبيض/أصفر/أحمر.

وتوفر بيريللي للمرة الرابعة خلال هذا الموسم الخيارات الثلاثة الأكثر ليونة من إطاراتها المناسبة للأجواء الجافة وهي: الإطارات الحمراء (سوبرسوفت) والبنفسجية (ألتراسوفت) والوردية (هايبرسوفت)، وكانت الحلبات التي شهدت خيارات مماثلة هذا الموسم هي موناكو وكندا والمكسيك.

وأحرز فريق مرسيدس هذا العام لقبه الخامس على التوالي في بطولة العالم للصانعين، لينضم إلى فريق فيراري الذي أحرز هذا الإنجاز بين أعوام 2000 و2004، كما شهد موسم 2018 انطلاقة الفريق رقم 100 من المركز الأول التي أحرزها هاميلتون في سباق الجائزة الكبرى في البرازيل.

ويعد هاميلتون السائق الثالث في تاريخ بطولة العالم للفورمولا1 الذي يحرز بطولة العالم للسائقين 5 مرات، لينضم إلى خوان مانويل فانجيو ومايكل شوماخر اللذان أحرز كل منهما لقب بطولة السائقين 7 مرات.

وتستقبل أبوظبي السباق رقم 997 من سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا1 منذ انطلاقها، وكان السباق رقم 100 في ألمانيا عام 1961، والسباق رقم 200 في موناكو عام 1971، والسباق رقم 300 في جنوب إفريقيا عام 1978، والسباق رقم 400 في النمسا عام 1984، والسباق رقم 500 في أستراليا عام 1990، والسباق رقم 600 في الأرجنتين عام 1997، والسباق رقم 700 في البرازيل عام 2003، والسباق رقم 800 في سنغافورة التي استضافت سباقها الأول في العام نفسه 2008، والسباق رقم 900 في البحرين عام 2014، وإذا ظلت روزنامة السباقات على حالها فمن المتوقع أن تستضيف الصين السباق رقم 1000 في العام القادم.

ومع ختام هذه الموسم، يكون فريق فيراري قد نافس على لقب 970 سباق من أصل 997، وفاتت على فريق الأحصنة الجامحة المشاركة في 27 سباقًا خلال 60 عامًا، وكان أول سباق يفوت الفريق الإيطالي هو السباق الأول من الموسم الأول لسباقات الفورمولا1® الذي استضافته بريطانيا عام 1950! كما فوت فريق فيراري المشاركة في 10 من أصل 11 سباق من سباقات إنديانابولس 500 والتي كانت نقاطها تحتسب ضمن بطولة العالم للفورمولا1 ما بين أعوام 1950 و1960، وما عدا ذلك فقد فاتت علي الفريق المشاركة في ثلاثة سباقات لموسم 1962، وسباقين في كل من مواسم 1966 و1973 و1982 وسباق واحد في ثمانية مواسم أخرى.

وتضم قائمة السائقين المشاركين في سباق الجائزة الكبرة في أبوظبي 7 سائقين متوجين بأحد ألقاب سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا، ويحملون في ما بينهم 192 انتصارًا من أصل 996 سباق شهدتها بطولة العالم للفورمولا1 منذ انطلاقها للمرة الأولى.