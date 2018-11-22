كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 06:52 مساءً - غلق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة شهر للصيانة والتطوير

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر بدءًا من صباح غدا الجمعة لمدة شهر، لبدء أعمال تطوير الفواصل والأسوار المعدنية)

وأفاد مصدر أمني، بمناسبة البدء في أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بكوبرى (6 أكتوبر) بنطاق محافظة الجيزة، لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، تقرر غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وذلك لمدة شهر بدءًا من يوم الجمعة الموافق 23/ 11/ 2018م.

وأوضح المصدر، يكون العمل في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.