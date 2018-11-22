كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 06:52 مساءً - المسابقات تُعلن موعد وملعب مباراة المصري ومطروح في الكأس

استاد الإسماعيلية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصري والجزيرة بمطروح في دور ال 32 لبطولة كأس مصر، يوم الأحد 2 ديسمبر المقبل.

وكانت مباراة المصري والجزيرة مطروح قد تأجلت بسبب عدم موافقة الأمن على إقامتها على استاد المصري في بورسعيد.

وأشارت لجنة المسابقات ـ عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس ـ إلى أن المُبارة ستُقام في تمام الساعة الخامسة عصر الأحد 2 ديسمبر ولكن على ملعب استاد الإسماعيلية.