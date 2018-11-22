كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 06:52 مساءً - علاء عبد العال يُعلن تشكيل الداخلية لمباراة الزمالك

علاء عبدالعال

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل الفريق الذي يتأهب لخوض مباراة الزمالك لحساب الجولة 15 من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الداخلية كالآتي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: أحمد رفاعي ورشاد فاروق وأحمد صابر ومحمود شديد. خط الوسط: أحمد أوكا و سعيد سمبوري وايمانويل ايجيبتور وحسين رجب. خط الهجوم: محمد جمال وإسلام جابر.

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