كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 06:52 مساءً - التعادل السلبي يحكم الشوط الأول من مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

الأهلي والوصل

انتهى الشوط الأول بين الوصل الإماراتي والأهلي بالتعادل السلبي ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وشهد الشوط الأول سيطرة الأهلي على معظم فتراته، وكانت أبرز فرص المارد الأحمر حين سدد مروان كرة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة الثانية.

وكانت مباراة النادي الوصل الإماراتي والأهلي انطلقت منذ قليل ضمن مواجهات إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بنتيجة 2-2 على ملعب برج العرب.

ويستضيف الوصل نظيره الأهلي على ملعب زعبيل بمقر النادي الإماراتي.