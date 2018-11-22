كتب ياسر ابراهيم - الخميس 22 نوفنبر 2018 06:52 مساءً - ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك واستخدام القوة

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جديد الخميس بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما فى ذلك أمام المبادلات التجارية، إذا ما تدهور الوضع من جراء وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وقال ترامب أمام الصحفيين "إذا ما وصلنا إلى مرحلة نفقد فيها السيطرة، أو وقعت أعمال عنف، فسنوقف مؤقتاً الدخول الى البلاد حتى نستعيد السيطرة مجدداً على الوضع".

وأضاف "أريد أن أقول كامل الحدود، ولن يكون فى وسع المكسيك بيع سياراتها فى الولايات المتحدة".